Mann läuft auf Gleise – und sorgt für Streckensperrung

Weil ein Mann auf die Gleise ging musste am Samstagnachmittag die Bahnstrecke zwischen Harburg und Tostedt im Landkreis Harburg für eine Stunde gesperrt werden.

Zeugen hatten gegen 16.30 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil eine Person nahe dem Sprötzer Weg auf den Gleisen zwischen Buchholz und Sprötze laufen sollte. Laut Angaben vor Ort hörten die Anrufer laute Geräusche, als ein Zug vorbeifuhr, sodass sie davon ausgingen, die Person sei erfasst worden.

Buchholz in der Nordheide: Mann läuft auf Bahngleise

Als die Retter die Gleise absuchten, fanden sie tatsächlich einen Mann im Gleisbereich. Dieser war jedoch unverletzt, wirkte allerdings etwas verwirrt. Feuerwehrleute und Polizisten brachten ihn von den Gleisen. Polizistinnen nahmen seine Personalien auf, überprüften und befragten ihn. Anschließend durfte er seinen Weg auf dem Gehweg der Straße fortsetzen.

Ob der Mann die Gleise an der Stelle überqueren wollte, um auf die andere Bahnseite zu gelangen, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt in dem Fall und machte zunächst keine weiteren Angaben. Der Zugverkehr musste für die Dauer des Einsatzes komplett eingestellt werden, wie die Metronom Eisenbahngesellschaft mitteilte. Aufgrund des Winterwetters hatte es bereits im Vorfeld zahlreiche Verspätungen von bis zu 100 Minuten gegeben. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben.