Mann bedroht Bahnmitarbeiter und demoliert Scheibe – doch das ist noch nicht alles

An einem Bahnhof in Mecklenburg-Vorpommern soll ein 22-Jähriger einem Bahnmitarbeiter gedroht und eine Scheibe demoliert haben. Die Polizei spürt den Mann auf – und stellt eine weitere Straftat fest.

Ein Betrunkener hat an einem Bahnhof in Mecklenburg-Vorpommern einen Bahnmitarbeiter bedroht und beleidigt. Als ihm der Beschäftigte der Deutschen Bahn die Bestellung eines Taxis verweigert habe, soll der Tatverdächtige diesem am Samstagabend mit Schlägen gedroht haben, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er gegen die Fensterscheibe des Gebäudes am Bahnhof Dorf Mecklenburg geschlagen, so dass diese zerbrochen sei.

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den 22-Jährigen schließlich am Bahnhof Bad Kleinen, da er seine Fahrt im Landkreis Nordwestmecklenburg fortgesetzt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab demnach 1,52 Promille. Zudem habe er keinen gültigen Fahrschein vorzeigen können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Erschleichens von Leistungen ein.

Sicherheitsgipfel nach tödlicher Attacke in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz war ein Bahnmitarbeiter nach einer Attacke während einer Ticketkontrolle gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ihn ein 26-Jähriger angegriffen, weil er ohne Fahrschein des Zuges verwiesen werden sollte. Der 36-jährige Bahnmitarbeiter erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Bei einem Sicherheitsgipfel kündigte Bahnchefin Evelyn Palla anschließend Maßnahmen zum besseren Schutz der Beschäftigten an, darunter die flächendeckende Ausstattung mit Bodycams. (dpa/mp)