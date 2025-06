Kinder spielen an lebensgefährlichem Ort – und sorgen für Chaos

Lebensgefahr auf den Gleisen! Bahngleise sind für spielende Kinder ein denkbar schlechter Ort. Nach einem brenzligen Zwischenfall warnt die Bundespolizei erneut eindringlich vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen.

An den Bahngleisen spielende Kinder haben am Mittwochabend für Behinderungen im Bahnverkehr zwischen Lübeck und dem vorpommerschen Ueckermünde gesorgt. Wie die Polizei heute mitteilte, hatte eine Anruferin darüber informiert, dass sich Kinder am Bahnhof Lalendorf (Landkreis Rostock) im Gleisbett aufhalten.

Die zuständige Bundespolizeiinspektion in Rostock habe daraufhin unverzüglich eine Streckensperrung veranlasst. In der Folge hätten sich zwei Züge um mehr als eine halbe Stunde verspätet, ein weiterer Zug sei umgeleitet worden.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Kurztrips: Wie Sie mit dem Deutschlandticket für lau Urlaub im Umland machen können

Wie Sie mit dem Deutschlandticket für lau Urlaub im Umland machen können Schüsse auf Hamburgs Straßen : Diesmal traf es wohl einen Rockerboss

Diesmal traf es wohl einen Rockerboss Islamismus: Es häufen sich Beschwerden über Vorfälle an Schulen

Es häufen sich Beschwerden über Vorfälle an Schulen Humor in schweren Zeiten: Kann man über diesen Wahnsinn eigentlich noch lachen?

Kann man über diesen Wahnsinn eigentlich noch lachen? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Wie die HSV-Bosse den Torunarigha-Deal eintüteten, wie der Kiezklub nach dem Abgang von Guilavogui plant

Wie die HSV-Bosse den eintüteten, wie der Kiezklub nach dem plant 20 Seiten Plan7: Das Japan-Filmfest Hamburg, Iggy Pop im Stadtpark & Kultur-Tipps für jeden Tag

Mädchen wurden von Bundespolizisten belehrt

Am Bahnhof hätten die alarmierten Bundespolizisten drei minderjährige Mädchen festgestellt, die sich zu diesem Zeitpunkt aber außerhalb des Gleisbereiches aufhielten. Nach einer eindringlichen Belehrung seien die Mädchen ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Gericht stoppt Jagd auf Sylter Goldschakal – so geht es jetzt weiter

Die Bundespolizei nahm den Vorfall zum Anlass, erneut auf die extremen Gefahren beim Aufenthalt an und auf den Bahnlagen hinzuweisen. „Die Züge verkehren mit hoher Geschwindigkeit, sind sehr leise und werden daher erst spät erkannt. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die zu gravierenden Unfällen führen kann“, hieß es in der Mitteilung. (dpa/mp)