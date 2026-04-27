Mädchen sexuell belästigt und Glied entblößt – Mann im Zug festgenommen

Ein 15-jähriges Mädchen ist in einer Regionalbahn sexuell belästigt worden. Mitreisende griffen ein.

Am Samstagmittag nahm die Bundespolizei am Bahnhof Lüneburg einen 22-Jährigen vorläufig fest. Der Mann steht im Verdacht, in einem Regionalzug (RE 3) ein minderjähriges Mädchen sexuell belästigt zu haben.

Lüneburg: 15-Jährige in Zug sexuell belästigt

Nach Angaben der 15-Jährigen setzte sich der Mann bei Abfahrt der Bahn in Uelzen neben sie und versuchte, sie zu berühren. Außerdem habe er sein Glied entblößt. Daraufhin stand das Mädchen auf und wandte sich hilfesuchend an andere Fahrgäste. Drei bislang unbekannte Personen griffen daraufhin ein.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Olympia-Check: Sie sind unentschlossen? Wir geben Entscheidungshilfe mit einem großen Fragebogen – Empfehlung inklusive

Sie sind unentschlossen? Wir geben Entscheidungshilfe mit einem großen Fragebogen – Empfehlung inklusive Der Buckelwal und die Rechten: Gestrandeter Meeressäuger ruft zweifelhafte Retter auf den Plan

Gestrandeter Meeressäuger ruft zweifelhafte Retter auf den Plan Paternoster verschwunden: Plötzlich war der denkmalgeschützte Aufzug weg. Wo ist er?

Plötzlich war der denkmalgeschützte Aufzug weg. Wo ist er? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: St. Pauli-Trainer Blessin im XXL-Interview

St. Pauli-Trainer Blessin im XXL-Interview 28 Seiten Plan 7: Künstlerin Peaches übers Älterwerden und die Lust an der Provokation

Als die Bundespolizisten den Vorfall am Bahnhof Lüneburg aufnahmen, waren die Zeugen jedoch nicht mehr vor Ort. Vermutlich hatten sie den Zug bereits vorher verlassen. Der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige wurde am Bahnsteig festgenommen und zur Wache gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Unfall beim Überholen: Motorradfahrer kracht in Auto – tot

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet insbesondere die drei Helfer, sich unter (0421) 16299 7777 oder über bpoli.bremen@polizei.bund.de als Zeugen zu melden.