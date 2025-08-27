Macheten-Mann randaliert am Ostseestrand und bedroht Gäste – Festnahme

Ein Mann uriniert am Strand, versucht zwei Männer zu schlagen und hat eine Machete dabei. Er findet sich in Polizeigewahrsam wieder.

Ein 51 Jahre alter Mann hat am Strand von Binz randaliert und ist von der Polizei festgesetzt worden. Er versuchte laut Polizei am Dienstagnachmittag, einen 42-jährigen Brandenburger und einen 18-Jährigen von der Insel Rügen zu schlagen, was ihm aber nicht gelang. Der Mann führte laut Polizei eine Machete bei sich, die er dem 42-Jährigen vor die Füße warf.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger „Pädo-Jägerin“ muss selbst vor Gericht

Zudem habe er im öffentlichen Raum uriniert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der 51-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, bedrohte aber auf dem Weg ins Polizeirevier einen Polizisten. Verletzt wurde niemand. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (dpa)