Er fährt bei Grün über eine Kreuzung und wird von einem Wohnmobilfahrer erfasst: Ein Pedelecfahrer stirbt nach einem Unfall in Lübeck. Die Polizei prüft, ob Medikamente im Spiel waren.

Nachdem ein Pedelecfahrer am Dienstag im Lübecker Stadtteil Buntekuh von einem Wohnmobil erfasst worden war, ist der Mann im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich noch am Unfallort Hinweise, dass der 85-jährige Wohnmobilfahrer möglicherweise unter Medikamenteneinfluss stand.

Dem Senior wurde nach dem Unfall eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Tötung.

Lübeck: Radfahrer stirbt nach Unfall

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Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der Fahrer des Elektrofahrrads bei Grün eine Kreuzung, als es zu dem Zusammenstoß kam, hieß es. Der 68-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und starb zwei Tage später.

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Unklar war zunächst, ob der Wohnmobilfahrer bei Rot fuhr. Die Polizei bittet Zeug:innen in diesem Zusammenhang um Hinweise. (dpa/mp)