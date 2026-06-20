In der Lübecker Bucht fängt die Badesaison an. Worauf man achten sollte und wann sich auch geübte Schwimmer in Gefahr bringen.

Die direkt am Strand im Sand abgesteckten DLRG-Flaggen zeigen, dass dieser Strandabschnitt, wie hier auf Fehmarn am Südstrand, von Rettungsschwimmern bewacht wird. Hans-Jörg Meckes

Saisonstart in Ostholstein: Von Travemünde bis Fehmarn lockt die Ostsee. Doch die DLRG warnt vor Kälteschock und Unterströmung. Was die Flaggen an der Lübecker Bucht bedeuten und worauf Familien am Strand achten sollten.

Der Blick durch das Fernglas von Wachleiter Reinhold Pietzka wandert aufmerksam über den Südstrand von Fehmarn. Auf den ersten Blick wirkt alles friedlich: Der leichte Wellengang drückt das Wasser sanft an den Strand. Doch der Schein trügt. Genau deshalb hat Pietzka heute die gelbe Flagge hissen lassen. Was von oben harmlos aussieht, erzeugt am Grund eine gefährliche Sogwirkung – eine unsichtbare Unterströmung, die vor allem für Kinder, ältere Menschen und ungeübte Schwimmer schnell zur Falle werden kann.

Wachleiter Reinhold Pietzka hat den Abschnitt am Südstrand von Fehmarn vom DLRG-Wachturm aus gut im Blick. Hans-Jörg Meckes

Mit dem Start der Badesaison zieht es wieder Tausende ins kühle Nass. Doch neben tückischen Strömungen wird oft die eigene Selbstüberschätzung nach dem Winter zum Verhängnis. Worauf Badegäste von Travemünde bis Fehmarn jetzt unbedingt achten müssen, was die Flaggen-Signale am Strand bedeuten und wie sie sicher durch den Sommer kommen, zeigen die wichtigsten Sicherheits-Tipps der DLRG.

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Unterschätzte Gefahr: Kälteschock zum Saisonstart

„Viele Schwimmer überschätzen sich nach dem langen Winter und gehen zu schnell in die teils noch sehr kühlen Gewässer“, erklärt Martin Holzhause, Pressesprecher des DLRG-Bundesverbandes. Dieser plötzliche Temperaturunterschied bedeutet puren Stress für den Körper. Er kann zu einem gefährlichen Kälteschock, schweren Muskelkrämpfen, Herzrhythmusstörungen und im schlimmsten Fall sogar zu einem Herzstillstand führen. Deshalb sollte man sich immer langsam an die Wassertemperatur gewöhnen, betont Holzhause.

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Selbstüberschätzung nach längerer Schwimmpause

Viele Badegäste nehmen sich zu schnell zu viel vor, obwohl sie nicht regelmäßig im Herbst und Winter schwimmen waren, merkt Holzhause an. „Es passiert immer wieder, dass sich Schwimmer zu viel vornehmen und sich zu weit rauswagen.“ Die Folgen sind Erschöpfung und Krämpfe, die besonders zu Saisonbeginn mit der noch niedrigen Wassertemperatur zusammenhängen können.

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Gefahr im Getümmel: Kinder nie aus den Augen lassen

Ein Tag am Strand kann schnell unübersichtlich werden. Jedes Jahr komme es allein in Schleswig-Holstein an Nord- und Ostsee zu rund 500 Personensuchen, bei denen die Rettungsschwimmer aktiv ausrücken müssen, um verschwundene Kinder oder suchende Eltern wiederzufinden, erklärt der DLRG-Sprecher. An vollen Stränden verlieren gerade die Kleinsten schnell die Orientierung. Die wichtigste Regel für Familien lautet daher: Kinder müssen am und im Wasser immer aufmerksam und lückenlos beaufsichtigt werden.

Rot, Gelb, Rot-Gelb: Das bedeuten die Warnflaggen am Strand

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Die Flaggen bei den Wachtürmen am Strand sind nicht zur Dekoration da, sondern das wichtigste Warnsystem der Rettungsschwimmer. Eine rot über gelbe Flagge signalisiert: Der Strand wird bewacht und Rettungsschwimmer sind im Dienst. Weht die gelbe Flagge, wird es tückisch – ungeübte Schwimmer sollten jetzt nicht mehr ins Wasser gehen. Bei einer roten Flagge herrscht akute Lebensgefahr und ein striktes Badeverbot für alle, auch für geübte Schwimmer.

Wenn die DLRG die gelbe Flagge hisst (rechts), sollten ungeübte Schwimmer, ältere Menschen und Kinder nicht mehr ins Wasser gehen. Links daneben ist die rot über gelbe Flagge zu sehen. Sie zeigt an, dass der Strand bewacht wird und dass Rettungsschwimmer im Einsatz sind. Hans-Jörg Meckes

Baden bei Gewitter ist lebensgefährlich

Wasser leitet elektrischen Strom hervorragend. Da der Kopf des Schwimmers meist der höchste Punkt auf einer freien Wasserfläche ist, wirkt er wie ein Blitzableiter. Die DLRG-Regel lautet: Sobald es am Himmel blitzt oder donnert, sofort raus aus dem Wasser und festen Schutz suchen.

Falsche Sicherheit von Luftmatratzen und Schwimmflügeln

Die DLRG weist darauf hin, dass Schwimmflügel, Luftmatratzen und aufblasbare Gummitiere keine echte Sicherheit im Wasser bieten. Sie sind Spielzeuge oder reine Auftriebshilfen. Sie können platzen, die Luft verlieren oder durch ablandigen Wind und Strömungen unbemerkt ganz schnell aufs offene Meer hinausgetrieben werden. Nichtschwimmer gehören damit niemals ins tiefe Wasser.

Zurück am Südstrand von Fehmarn: Reinhold Pietzka lässt das Fernglas für einen kurzen Moment sinken. Sein Blick wandert hoch zur gelben Flagge, die im Ostseewind flattert. Für ihn und seine DLRG-Kollegen beginnt jetzt die intensivste Zeit des Jahres. „Wenn die Badegäste ein bisschen Respekt vor dem Wasser mitbringen und unsere Signale beachten, haben wir alle einen tollen Sommer“, sagt der Wachleiter mit einem Lächeln. Dann setzt er das Fernglas wieder an und blickt hinaus aufs Meer. Denn Sicherheit am Strand ist am Ende immer Teamarbeit – zwischen den Rettern auf dem Turm und den Badegästen im Wasser. (Dieser Text erschien zuerst auf shz.de)



