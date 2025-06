Vermisste dringend auf Medikamente angewiesen: Wer hat Jana gesehen?

Seit Donnerstagvormittag wird die 22-jährige Jana O. aus Lübeck vermisst. Die Frau ist dringend auf Medikamente angewiesen, deshalb sucht die Polizei jetzt öffentlich nach ihr.

Jana O. wurde zuletzt am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in Lübeck St. Gertrud gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die junge Frau benötigt dringend Medikamente, da sonst eine „schwere Gesundheitsgefährdung“ besteht, so die Polizei.

Lübeck: 22-jährige Frau verschwunden

Die 22-Jährige wird von der Polizei als etwa 1,67 Meter groß und korpulent beschrieben. Sie hat mittellange braune Haare und trägt eine Brille. Auffällig seien großflächig vernarbte Arme. Unter Umständen hat sie ein Stofftier bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Jana O. nimmt die Polizei unter der Nummer 0451/1310 entgegen. (mp)