Plötzlich setzt sich ein Kleinbus in Bewegung und erfasst einen Mann und eine Frau. Polizei ermittelt.

Drama in Lübeck: Eine Frau (67) ist bei einem Unfall in der Innenstadt auf der Straße Kleine Gröpelgrube ums Leben gekommen, ihr Ehemann (70) wurde schwer verletzt. Sie waren von ihrem eigenen Van erfasst worden, der sich von allein in Bewegung setzte.

Das Ehepaar hatte den ersten Informationen der Polizei zufolge am Donnerstagabend ihren Kleinbus in der Altstadt abgestellt und war gerade dabei auszuladen, als das Fahrzeug auf der abschüssigen Straße plötzlich anfing, zu rollen.

Lübeck: Transporter rollt los – eine Tote, ein Schwerverletzter

Anzeige

Die zwei Menschen wurden von dem Mercedes-Van überrollt und mitgeschleift. Erst an einer Hauswand kam das Fahrzeug zum Stehen. Zeugen, die ein Knall und Schreie hörten, informierten Polizei und Feuerwehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Pendler aufgepasst: Staugefahr auf A23 zu Wochenbeginn – das ist der Grund

Noch auf der Straße begannen Rettungskräfte mit den Reanimationsmaßnahmen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb an der Unfallstelle. Der Mann wurde reanimiert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Anzeige

Die Polizei sperrte die Straße und nahm am Abend noch ihre Arbeit auf. Auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Der Mercedes soll sich selbstständig in Bewegung gesetzt haben. Ein Polizeisprecher: „Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Fahrzeug beim Verlassen möglicherweise nicht gegen ein Wegrollen gesichert gewesen sein.“