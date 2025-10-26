mopo plus logo
Betrunkener Autofahrer rast in parkende Autos – Lebensgefahr

Der Skoda-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Foto: Mopics

  • Lübeck

Schwerer Unfall im Norden: Mann lebensgefährlich verletzt

In Lübeck ist es in der Nacht zu Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer krachte mit seinem Wagen mit voller Wucht in ein parkendes Fahrzeug und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Auch zwei weitere Insassen wurden verletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 1.40 Uhr am Wulfsdorfer Weg. Dort war ein mit drei Personen besetzter Skoda aus ungeklärter Ursache mit voller Wucht gegen ein parkendes Fahrzeug gekracht. Der Fahrer war nach dem Crash in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von Rettungskräften befreit werden.

Blutprobe bei Fahrer angeordnet

Er trug lebensbedrohliche Verletzungen davon und kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Zwei weitere Insassen kamen mit Rettungswagen in umliegende Kliniken. Weil der Verdacht bestand, dass der Skoda-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Straße war für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

