Nach einem Feuer in einem Lübecker Restaurant muss die Feuerwehr ausrücken. Was bislang bekannt ist.

Flammen aus einer Restaurantküche haben am Mittwochabend einen Einsatz der Feuerwehr in Lübeck ausgelöst.

Nach Angaben der Feuerwehr griff das Feuer auf die Fassade und den Dachbereich des Gebäudes über. Ein Mensch wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Lübeck: Mehrere Rettungswagen im Einsatz

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Weil zunächst unklar war, wie viele Menschen betroffen sein könnten, wurden fünf Rettungswagen alarmiert. Gegen Mitternacht war der Brand gelöscht.

Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)