Ostsee: Frau stirbt wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes

Lübeck -

Es ist das tragisches Ende einer heldenhaften Rettungsaktion: Am vergangenen Wochenende rettete ein Mann (55) aus dem Kreis Lüneburg seine Frau (53) aus der Ostsee. Wenige Tage drauf starb er. Jetzt ist auch seine Frau gestorben.

Nach einem Badeunfall in der Ostsee vor Sütel (Landkreis Ostholstein) am vergangen Sonnabend brachte der 55-Jährige seine bewusstlose Frau an Land. Die 53-Jährige wurde anschließend, in Lebensgefahr schwebend, in ein nahes Krankenhaus eingeliefert.

Lübeck: Auch Ehefrau des Ostsee-Helden verstorben

Kurz darauf, noch am selben Nachmittag, brach der Retter plötzlich selbst zusammen. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am vergangenen Dienstag.



Wie die Polizei nun am Freitag mitteilte, ist mittlerweile auch die Ehefrau des Retters in einem Lübecker Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.