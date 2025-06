Fast zwei Wochen nach verheerendem Brand: Polizei findet weitere Leiche

Traurige Entdeckung in Lübeck: Nach einem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus mit einem Toten und einer Schwerverletzten gibt es nun ein weiteres Opfer. Brandermittler haben dort am Mittwoch eine zweite Leiche gefunden.

Es waren dramatische Momente, die sich am Nachmittag des 30. Mai im Lübecker Stadtteil St. Lorenz abspielten. Meterhohe Flammen schlugen aus den Fenstern eines Wohnhauses. Eine Frau (30) sprang in Panik aus dem Fenster und wurde schwer verletzt. Nachdem der Brand gelöscht war, fanden Feuerwehrleute die Leiche eines Mannes (72).

Gebäude stark beschädigt – schwierige Arbeit der Brandermittler

Die Ermittlungen zur Brandursache waren schwierig. Das Gebäude war infolge des Brandes stark beschädigt worden. Das Technische Hilfswerk (THW) musste Gebäudeteile abstützen, damit die Ermittler dort arbeiten konnten.

Nun teilte die Polizei mit, dass bei den Brandermittlungen am Mittwoch im Obergeschoss des Hauses eine weitere Leiche entdeckt wurde. Sie wurde mit einem Tragekorb geborgen und in die Rechtsmedizin gebracht. Hier sollen Identität und Todesursache festgestellt werden.