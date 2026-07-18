Gäste der Travemünder Woche geraten nachts an einem Bahnhof aneinander und prügeln sich – und nicht nur einmal.

Am Lübecker Hauptbahnhof ist es zu zwei Schlägerein kommen. Offenbar unter Besuchern dern Travemünder Woche. picture alliance / CHROMORANGE | Sigbert Georgi

An gleich zwei Schlägereien am Lübecker Hauptbahnhof haben sich in der Nacht insgesamt rund 20 Personen beteiligt. Bei der ersten Auseinandersetzung mit zehn bis 15 Menschen an einem Gleis soll der Auslöser laut Polizei eine mutmaßliche Belästigung einer Frau aus einer der Gruppen gewesen sein.

Dabei wurden den Angaben nach ein 22 Jahre alter Mann und 24 Jahre alter Mann leicht verletzt, der Jüngere wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten sollen etwas später wieder aneinandergeraten sein, weil Handy-Aufnahmen von dem Vorfall gemacht wurden und diese gelöscht werden sollten.

Schlägereien im Bahnhof: Gruppen kamen von Travemünder Woche

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Parallel dazu kam es den Angaben nach in der Wandelhalle des Bahnhofs ebenfalls zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit fünf bis sechs Menschen.

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Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen bestand, war zunächst unklar. Die Gruppen sollen von der Veranstaltung Travemünder Woche gekommen sein. Es gab Anzeigen wegen Körperverletzung. (dpa/mp)