Eine 29-Jährige prallt an der abschüssigen Holstenstraße mit ihrem E-Scooter gegen eine Baustellenbake und stürzt. Mehrere Passanten helfen der schwer verletzten Frau.

Blick in die Lübecker Holstenstraße mit dem Holstentor im Hintergrund. picture alliance | CHROMORANGE / Torsten Krueger

Eine 29-Jährige hat sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter in der Lübecker Innenstadt lebensgefährlich verletzt. Die Frau war in der Nacht zum Sonntag an der abschüssigen Holstenstraße gegen eine Baustellenbake gefahren und kam dadurch zu Fall, wie die Polizei mitteilte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich bereits mehrere Menschen um die verletzte Frau.

Die Lübeckerin kam den Angaben nach in ein Krankenhaus. Es bestehe zudem der Verdacht, dass der private E-Scooter nicht versichert und zugelassen ist. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Prüfung sichergestellt, hieß es. (dpa/mp)