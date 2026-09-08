Ein 27-Jähriger hat einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Er war stark betrunken.

Unfall am späten Sonntagnachmittag in Lübeck: Ein Mercedes Sprinter ist mit einem Hyundai zusammengestoßen, der eigentlich Vorfahrt hatte – vermutlich, weil der Mercedes-Fahrer stark alkoholisiert war.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 27‑jährige Mercedes-Fahrer gegen 17.30 Uhr von der Briggstraße nach rechts in die Fregattenstraße einbiegen. Dabei stieß er mit dem Hyundai eines 72-Jährigen zusammen.

Unfall in Lübeck: 11.000 Euro Sachschaden

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Durch die Kollision riss die Stoßstange des Mercedes ab. Beim Hyundai brach die hintere Fahrzeugachse. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei zunächst auf rund 11.000 Euro.

Am Unfallort bemerkten die Beamten, dass der 27-Jährige offenbar Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp 3,4 Promille.

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Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Außerdem verbot die Polizei ihm vorerst, mit dem Auto oder anderen Fahrzeugen, für die man einen Führerschein braucht, zu fahren. Es wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.