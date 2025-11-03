mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mitarbeiter des Rettungsdienstes öffnet den Notfallrucksack im Rettungswagen

Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes kontrolliert einen Notfallrucksack, den er bei einem Einsatz dabei hat. Foto: Silas Stein

  • Lübeck

Mann stiehlt Notfalltasche für Kinder aus Rettungswagen

Ein polizeibekannter Mann soll am Lübecker Bahnhof eine Notfalltasche für Kinder aus einem unbeobachteten Rettungswagen gestohlen haben. Jetzt muss er sich wegen Diebstahls verantworten.

Während eines Rettungseinsatzes soll ein Mann am Lübecker Bahnhof eine Notfalltasche für Kinder aus einem Rettungswagen gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei soll der 48-Jährige vergangene Woche Donnerstag einen Rettungseinsatz auf Gleis 7 genutzt haben, um die Seitentür des abgestellten Rettungswagens zu öffnen und eine Kindernotfalltasche zu entwenden. Für medizinische Notfälle bei Kindern sei die Tasche zwingend notwendig.

Das könnte Sie auch interessieren: Super-Recogniser erkennt ihn wieder: Schließfach-Dieb am Hauptbahnhof geschnappt

Der polizeibekannte Mann ist nach Angaben der Polizei am Bahnhof kontrolliert worden. Daraufhin sei eine Zeugin auf die Beamten zugekommen und habe angegeben, den Diebstahl beobachtet zu haben. Dank des beherzten Einschreitens der Melderin und weiterer Passanten konnte sich der Mann laut Polizei nicht mit der Tasche entfernen. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test