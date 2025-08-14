Linienbus kracht in Wohnhaus: neun Verletzte im Norden

In Lübeck hat es am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gegeben. Ein Linienbus war dort außer Kontrolle geraten und in ein Wohnhaus gekracht. Es gab neun Verletzte.

Zu dem Unglück kam es laut Polizei gegen 7.10 Uhr an der Vorrader Straße. Dort habe die Fahrerin eines voll besetzten Linienbusses über eine Wendeschleife versucht auf die Straße einzufahren. Dabei habe sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das tonnenschwere Fahrzeug verloren.

Bus kracht in Wohnhaus – Einsturzgefahr

Der Bus fuhr geradeaus über die Vorrader Straße und krachte in ein dort gelegenen Wohnhaus. Das Gebäude wurde geräumt. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass durch die entstandenen Beschädigungen Einsturzgefahr besteht.

Laut einem Feuerwehrsprecher waren 22 Personen von dem Unglück betroffen. Neun Verletzte aus dem Bus, darunter die Busfahrerin, wurden vom Rettungsdienst versorgt. Danach kamen alle in umliegende Kliniken. Die Bergung des Unglücksfahrzeuges gestaltet sich schwierig, das THW ist im Einsatz.