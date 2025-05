Leiche mit einem Kran aus der Trave in Lübeck geborgen

Vor einer Eventlocation entdeckt ein Zeuge eine leblose Person im Wasser. Die Hintergründe sind unbekannt. Der männliche Leichnam soll jetzt obduziert werden.

Eine Leiche ist am Mittag aus der Trave in Lübeck geborgen worden. Über die Identität der Person sowie die Todesursache machte die Polizei keine Angaben. Die „Lübecker Nachrichten“ haben berichtet, dass ein Schiff der Lübecker Hafen-Gesellschaft, die „Knurrhahn“, den offenbar schwer zu erreichenden Leichnam an einem Kran aus dem Wasser gezogen hat. An Land nahmen Rettungskräfte und Polizisten die leblose Person in Empfang.

Leiche wird obduziert

Die leblose Person war in der Nähe der Eventlocation „Schuppen 9“ entdeckt worden. Nach Angaben der Zeitung waren Feuerwehr, Rettungsdienst, die Polizei sowie ein Tauchertrupp vor Ort.

Der Leichnam soll jetzt obduziert werden. Mit näheren Erkenntnissen wird erst am Mittwoch gerechnet. (dpa)