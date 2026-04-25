Im Norden: Betrunkener Autofahrer hinterlässt Schneise der Verwüstung

In der Lübecker Innenstadt hat ein betrunkener Autofahrer mehrere Autos stark beschädigt und einen Unfall gebaut. Er hinterließ dabei eine Schneise der Verwüstung.

Wie der Lagedienst der Polizei bekannt gab, meldete ein Zeuge gegen 23.30 Uhr über den Notruf, dass ihm an der Hüxtertorallee ein Fahrzeug aufgefallen sei, das mit hohem Tempo und in Schlangenlinien im Stadtgebiet unterwegs gewesen sei. Dabei soll das Fahrzeug zum Teil 130 Kilometer pro Stunde erreicht haben.

Lübeck: Beifahrer floh zu Fuß – Fahrer hatte hohe Promille

Noch während des Notrufes fuhr der Wagen dann mit hoher Geschwindigkeit in zwei am Straßenrand geparkte Autos.



Der Beifahrer floh zu Fuß. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Beamten fanden in der Umgebung noch weitere vermutlich durch die wilde Fahrt verursachte Spuren. Ein Alkoholtest bei dem 25-Jährigen ergab 1,97 Promille.