Nach einer Feier im Drägerpark wurde ein Mann tot aus der Wakenitz in Lübeck geborgen.

Ein 24-Jähriger feiert mit Freunden – und verschwindet plötzlich. Wenig später endet die Suche nach ihm mit einem tragischen Fund. Was bislang zu dem Fall in Lübeck bekannt ist.

Ein 24-Jähriger ist leblos in der Wakenitz in Lübeck gefunden worden. Der Mann hatte zuvor mit mehreren Leuten im Drägerpark gefeiert, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

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Seine Freunde meldeten den 24-Jährigen am Samstagabend als vermisst. Nach einer Stunde Suche konnten die Einsatzkräfte den Mann nur noch tot aus dem Fluss bergen. Zu den Hintergründen wird ermittelt. (dpa)

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