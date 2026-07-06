Mit quietschenden Reifen und aufheulenden Motoren durch Lübeck: Zwei junge Fahrer verloren nach einem mutmaßlichen Rennen in der Nacht ihre Führerscheine. Wie die Polizei sie stoppte.

Polizisten haben in Lübeck ein mutmaßliches illegales Autorennen gestoppt. Zwei Beamte waren in der Nacht zum Sonntag gegen 23.40 Uhr im Stadtteil St. Lorenz zwei Fahrzeuge aufgefallen, die in hohem Tempo von der Neuen Hafenstraße über die Eric-Warburg-Brücke in Richtung der Einsiedelstraße fuhren, wie die Polizei berichtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

In der Einsiedelstraße sollen sich die Autos wiederholt gegenseitig überholt haben. Dann hielten sie vor einer roten Ampel. „Bei Grünlicht sollen beide stark mit aufheulenden Motoren und durchdrehenden Reifen beschleunigt haben“, so die Polizei. An einer Tankstelle hielten die Einsatzkräfte die Wagen für eine Kontrolle an.

Die 18 und 23 Jahre alten Fahrer hatten beide ihren Führerschein noch auf Probe. Ein Staatsanwalt ordnete die Beschlagnahme der Papiere an. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 18-Jährigen aus Lübeck und den 23-Jährigen aus Hessen. (dpa/mp)