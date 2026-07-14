Eine Frau ist mit ihrem Hund am Steilufer spazieren gegangen. Als ihr eine Gruppe entgegenkommt weicht sie aus – doch es kommt zur Eskalation.

Am Samstagnachmittag ist es in Travemünde zu einem Angriff auf eine Spaziergängerin gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 14.45 Uhr ist eine 58-jährige Frau mit ihrem Hund am Brodtener Steilufer spazieren gegangen. Als ihr eine Gruppe aus mehreren Männern und Frauen entgegenkam, eskalierte plötzlich die Situation.

Nach Erkenntnissen der Polizei habe die Frau ihren Hund zur Seite genommen und der Gruppe Platz gemacht. Trotzdem soll ein Mann der Gruppe sie aufgefordert haben, aus dem Weg zu gehen. Dann sei er auch noch handgreiflich geworden: Der Mann soll die Frau am Arm gepackt und zur Seite gestoßen haben. Zusätzlich habe er ihr mit der Faust in die Rippen geschlagen.

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Nach Angriff auf Spaziergängerin: Polizei sucht Zeugen

Nachdem die Gruppe sich entfernt habe, kehrte die Spaziergängerin nach Haus zurück und alarmierte die Polizei. Der Vorfall soll sich auf Höhe des Übergangs zur Straße Helldahl zugetragen haben.

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Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Die Personen aus der Gruppe wurden als südosteuropäisch beschrieben. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Travemünde unter 04502 863430 oder an jeder anderen Dienststelle entgegen. (kla)