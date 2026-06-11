Wohnungsbrand in Lübeck: 29 Menschen müssen gerettet werden. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Wohnungsbrand in Lübeck sind am Donnerstagmorgen Dutzende Bewohner über Balkone und Fenster gerettet worden. Es gab mehrere Verletzte.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, kam es in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses im Stadtteil St. Gertrud zu einem Vollbrand.

Brand in Lübeck: Drei Personen in Klinik

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Die Feuerwehr befreite insgesamt 29 Bewohner. Drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine Informationen.

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Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Ob die anderen Wohnungen benutzbar sind, muss noch festgestellt werden. Derzeit benötigen 13 Bewohner eine Notunterkunft. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. (dpa/mp)