Er wollte nach Mallorca: Mann bricht komplett betrunken in Lübecker Flughafen ein

Weil er nicht draußen schlafen wollte, brach ein 39-Jähriger in den Flughafen Lübeck ein. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Statt einer Reise ins Warme gab’s Ärger: Ein betrunkener Mann ist am Donnerstagabend in den Flughafen Blankensee in Lübeck eingebrochen. Laut Polizei wollte der aus Niedersachsen stammende 39-Jährige am Freitagmorgen eine Reise nach Mallorca antreten. Da er bereits am Vorabend am Flughafen eintraf und vor verschlossenen Türen stand, habe er sich Zutritt verschafft, um nicht im Freien übernachten zu müssen.

Mitarbeiter des Flughafens bemerkten demnach am Freitagmorgen zunächst eine beschädigte Eingangstür und sahen anschließend auf den Überwachungskameras einen Mann im Gebäude. Daraufhin alarmierten sie die Polizei, die den 39-Jährigen gegen halb acht im Check-In-Bereich antraf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,7 Promille, wie es hieß.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der Mann entlassen worden, seinen Flug habe er allerdings verpasst. Die Polizei ermittle nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. (mp/dpa)