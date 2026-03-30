Einfangen unmöglich: Pferde galoppieren über Bundesstraße im Norden

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Lübeck: Weil neun Pferde von ihrer Weide ausgebrochen waren, versuchten mehrere Streifenwagen, sie aufzuhalten. Der Ausflug der Tiere endete glimpflich.

Zwischen Lübeck und Ratzeburg sind am Montagmorgen neun Pferde auf die Bundesstraße 207 gelaufen, nachdem sie ein Weidegatter aufgedrückt hatten. Ein Anrufer aus dem Ausbildungszentrum am Flugplatz hatte die Polizei gegen 8.20 Uhr informiert, dass mehrere Pferde vorbeigelaufen wären.

Ausflug zur Bundesstraße – Pferde bleiben unverletzt

Streifenwagen fuhren hinter den Tieren her. Ein Einfangen der galoppierenden Huftiere sei nicht möglich gewesen, erklärte die Polizei. Autofahrer hätten sich umsichtig verhalten und ihre Fahrzeuge am Fahrbahnrand gestoppt, um eine Kollision mit den Tieren zu vermeiden.

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Etwa in Höhe der Abzweigung Groß Sarau seien die neun Pferde kurz stehengeblieben und dann zurück zum heimischen Hof in Richtung Lübeck gelaufen. Die Tiere sollen nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen erlitten haben. (dpa/mp)