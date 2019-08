Der Grund ist kurios: Junge (9) schreit so laut, dass die Polizei kommt

St. Lorenz Nord -

Am Donnerstagnachmittag ist die Lübecker Polizei in die Bramsstraße gerufen worden. Schreie haben so laut durch die Nachbarschaft gegellt, dass sie noch in der Leitstelle am Telefon zu hören waren. Doch ein Verbrechen war nicht der Grund – der junge Urheber der Schreie spielte ein Videospiel!

Was war geschehen? Ein Neunjähriger war so in sein Computerspiel versunken, dass ihn die Erregung des Moments zu dem Geschrei verleitet hatte. Das entdeckte die Polizei, als sie am Ort des Geschehens angekommen war. Der Junge saß mit einem Headset auf dem Kopf vor dem Rechner und zockte, was das Zeug hielt.

Die Polizisten nahmen den Knaben ins Gebet und rückten danach wieder ab – mehr zu tun gab es diesmal glücklicherweise nicht für die Beamten.