Brand im Teenie-Zimmer: 16-Jähriger versucht zu löschen – und wird verletzt

In einem Einfamilienhaus in Lübeck ist mitten in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war das Zimmer eines Jugendlichen. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, wurde er verletzt.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lübeck ist ein Jugendlicher verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war mitten in der Nacht zu Mittwoch aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer im Zimmer des Jugendlichen in dem Haus ausgebrochen, welches auf das Dachgeschoss des Hauses übergriff.

Feuer in Lübecker Einfamilienhaus: Jugendlicher bei Löschversuch verletzt

Als der 16-Jährige versucht habe, den Brand zu löschen, habe er sich Brandverletzungen zugezogen. Die Feuerwehr habe zwar verhindern können, dass das Feuer sich weiter ausbreite, trotzdem sollen die fünf Bewohner des Hauses vorerst anders untergebracht werden.

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Abgesehen von dem Jugendlichen sei niemand verletzt worden. Derzeit werde der Brandschaden auf eine sechsstellige Summe geschätzt. (dpa)