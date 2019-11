Böses Erwachen: Mann (35) schläft im Hauptbahnhof – und landet im Knast

Was für ein böses Erwachen: Ein 53-Jähriger schlief am frühen Sonntagmorgen auf dem Boden des Lübecker Hauptbahnhofs. Als er aufwachte, nahmen Bundespolizisten ihn fest! Was war da los?

Gegen 4 Uhr morgens sah eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof einen Mann, der offensichtlich schlafend auf dem Boden der Bahnhofshalle lag. Nachdem die Beamten den Mann geweckt hatten, fragten sie ihn, ob er auf seinen Zug warte. Als der Mann verneinte und angab, keinerlei Reiseabsichten zu haben, wurde er kontrolliert.

Mann will Geldstrafe nicht zahlen und landet im Knast

Dabei stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Der 35-Jährige war Anfang des Jahres wegen „unerlaubten Umgangs mit Abfällen“ zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt worden, war seiner Verpflichtung jedoch nicht nachgekommen.

Weil der Mann die knapp 650 Euro Strafe nicht zahlen wollte, obwohl er laut Beamten ausreichend Bargeld – knapp 900 Euro – hatte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, um dort die kommenden 60 Tage hinter schwedischen Gardinen zu verbringen. (mp)