Böller statt Besuch: Dieser Geburtstagsgruß ging so richtig nach hinten los

Mit einem Feuerwerk wollten vier Männer einem Freund zum Geburtstag gratulieren – denn er sitzt im Gefängnis. Doch prompt rückte die Polizei an. Nun droht ihnen eine Anzeige.

Ein Geburtstagsgruß der ungewöhnlichen Art hat in Lübeck einen Polizeieinsatz ausgelöst. Vier Männer zündeten in der Nacht zu Sonntag vor der Justizvollzugsanstalt ein Feuerwerk, um einem dort einsitzenden Freund zu dessen 33. Geburtstag zu gratulieren, wie die Leitstelle der Polizei mitteilte. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben.

Im Norden: Feuerwerk ist nur an Silvester und Neujahr erlaubt

Die Beamten trafen kurz nach Mitternacht ein und fanden die vier Männer noch vor Ort. Gegen die Freunde wird jetzt ermittelt. Sie müssen sich auf eine Ordnungswidrigkeitsanzeige einstellen, denn Feuerwerk der Klasse II ist nur an Silvester und Neujahr erlaubt.

Zuvor berichteten mehrere Medien. (dpa/mp)