Betrunkener Radfahrer stürzt – mit 2,99 Promille!

Am Samstagabend stürzte ein Radfahrer in Lübeck mit seinem Pedelec. Die Polizei machte einen Alkoholtest. Das Ergebnis: 2,99 Promille!

Der Lübecker war am Samstag gegen 23.10 Uhr auf der Ahrensböker Straße in Richtung Dorfstraße unterwegs. Dann fiel er plötzlich einfach um und stürzte auf den Boden, so die Polizei.

Lübecker bei Radunfall leicht verletzt

Er verletzte sich leicht. Ersthelfer alarmierten die Polizei, die einen deutlichen Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen feststellte. Ein Test brachte Gewissheit: Der Atemalkoholwert des Mannes lag bei 2,99 Promille.

Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte den Mann zur weiteren Behandlung und zur Blutprobe ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. (zc)