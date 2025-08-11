mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Fahrradfahrer auf dem Fahrradschutzstreifen wird von einem Transporter sehr nah überholt.

Ein Fahrradfahrer wird von einem Auto überholt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

  • Lübeck

Betrunkener Radfahrer stürzt – mit 2,99 Promille!

Am Samstagabend stürzte ein Radfahrer in Lübeck mit seinem Pedelec. Die Polizei machte einen Alkoholtest. Das Ergebnis: 2,99 Promille!

Der Lübecker war am Samstag gegen 23.10 Uhr auf der Ahrensböker Straße in Richtung Dorfstraße unterwegs. Dann fiel er plötzlich einfach um und stürzte auf den Boden, so die Polizei.

Lübecker bei Radunfall leicht verletzt

Er verletzte sich leicht. Ersthelfer alarmierten die Polizei, die einen deutlichen Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen feststellte. Ein Test brachte Gewissheit: Der Atemalkoholwert des Mannes lag bei 2,99 Promille.

Das könnte Sie auch interessieren: Sieben tote Radfahrer in Hamburg – eine Spurensuche

Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte den Mann zur weiteren Behandlung und zur Blutprobe ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. (zc)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test