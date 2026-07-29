Im Norden

Betrunkener E-Scooter-Fahrer rammt Radfahrerin – Polizei ermittelt 

Rüdiger Gaertner
Rennrad liegt nach dem Unfall auf der Straße neben einer Bundesstraße.
Die Radfahrerin und der Scooter-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolfoto)

Scooter-Fahrer in Lübeck hatte mehr als 2 Promille – doch das war noch nicht alles.

In Lübeck ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Radfahrerin gekommen. Beide wurden dabei verletzt. Gegen den E-Scooter-Fahrer ermittelt nun die Polizei – denn er war nicht nur betrunken.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6.30 Uhr an der Willy-Brandt-Allee. Die 59-jährige Radfahrerin war auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Holstentor unterwegs, als ihr ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer in Schlangenlinien entgegenkam.

Lübeck: E-Scooter-Fahrer hatte 2,6 Promille

Obwohl die Radfahrerin auf sich aufmerksam machte, kam es zum Zusammenstoß. Beide wurden verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen ergab einen Wert von 2,6 Promille.

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Zudem ergab sich der Verdacht, dass der E-Scooter technisch verändert worden war und schneller als die erlaubten 20 km/h fahren konnte. Dafür hätte der Mann eine Fahrerlaubnis benötigt – eine solche besaß er jedoch nicht. Außerdem gehörte die am Roller angebrachte Versicherungsplakette nach ersten Erkenntnissen zu einem anderen E-Scooter. Die Ermittlungen dauern an.


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