Beim Wasserski: Mädchen (8) stößt mit Schwimmerin zusammen

Süsel -

In einer Wasserskianlange bei Süsel (Schleswig-Holstein) kam es am Dienstag zu einem Unfall. Eine Achtjährige prallte während der Fahrt mit einem anderen Mädchen zusammen, das zurück an Land schwimmen wollten.

Das achtjährige Mädchen fuhr Wasserski, als sie eine 14-Jährige vor ihr im Wasser übersah, die nach einem Sturz an Land schwimmen wollte. Sie kollidierte daraufhin mit der Schwimmerin.

Wasserski-Unfall in Süsel: Mädchen schwimmt eigenständig an Land

Bei der Kollision verletzte sich die junge Schwimmerin nach Angaben der Polizei Pressestelle glücklicherweise nur leicht und konnte noch mit eigener Kraft an Land zurückschwimmen. Sie erhielt eine medizinische Erstversorgung und wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert