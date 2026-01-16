Lebensgefährlich verletzte Frau liegt mitten auf der Straße – Polizei ermittelt

In der Nacht zum Freitag hat ein Autofahrer in Lübeck eine schreckliche Entdeckung gemacht. Auf einer Bundesstraße lag eine leblose Frau. Rettungskräfte reanimierten sie. Mutmaßlich hat ein Autofahrer sie angefahren und dann Fahrerflucht begangen.

Laut einer Polizeisprecherin seien die Beamten zusammen mit Rettungskräften gegen 2.30 Uhr zur Bundesstraße 207 gerufen worden. Dort hatte der Autofahrer die Frau (23) gefunden. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche durch einen Notarzt waren erfolgreich, die Frau kam danach in eine Klinik.

Fahrerflucht? Polizei ermittelt Unglücksursache

Wie die Polizei mitteilte, bestehe aber aufgrund schwerster Verletzungen akute Lebensgefahr. Polizisten und ein von der Staatsanwaltschaft eingesetzter Gutachter begannen umgehend mit der Spurensicherung.

Vermutlich war die Frau aus unbekannten Gründen auf die Fahrbahn gelaufen und dort von einem Fahrzeug erfasst worden. Von einem möglichen Unfallwagen fehlt aber jede Spur. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Fahrzeugführer nach der Kollision Fahrerflucht begangen hat. Die weiteren Ermittlungen dauern an.