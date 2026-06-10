Bewaffnete Frau verbarrikadiert sich in Haus. Polizei setzt sie mit Elektroschocker außer Gefecht.

Bedrohungslage im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord: Am Dienstagabend hat die Polizei eine Frau festgenommen, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Einsatzkräfte setzten dabei ein sogenanntes Distanz-Elektro-Impulsgerät – umgangssprachlich Taser – ein.

Gegen 18 Uhr waren Polizeibeamte in die Straße Butterstieg gerufen worden. Anwohner hatten zuvor von einer Bedrohung durch eine Frau berichtet. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, reagierte die Frau laut Polizei sofort aggressiv und verweigerte jedes Gespräch.

Bewaffnete 59-Jährige verbarrikadiert sich in Haus

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Im weiteren Verlauf verbarrikadierte sich die 59-Jährige in einem Haus. Sie drohte den Einsatzkräften und bewaffnete sich zudem mit einem spitzen Gegenstand.





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Nachdem weitere Einsatzkräfte eingetroffen waren, gelang es den Beamten, mithilfe von Zwangsmaßnahmen in das Wohngebäude zu gelangen. Die Frau verhielt sich nach Polizeiangaben weiterhin akut eigen- und fremdgefährdend.

Taser-Einsatz: Einsatzkräfte entwaffnen Frau

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Durch den gezielten Einsatz des Tasers konnten die Einsatzkräfte die Frau entwaffnen, die drohende Gefahr beenden und sie sichern. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich anschließend um die 59-Jährige und brachte sie in eine Klinik. Dort schloss sich unter anderem eine psychiatrische Begutachtung an.

Auch zwei eingesetzte Polizisten wurden medizinisch versorgt. Sie hatten leichte Verletzungen erlitten und wurden ambulant behandelt. Gegen die Frau laufen nun strafrechtliche Ermittlungen – unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (tst)