Autos schleudern auf Gehweg: Mehrere Verletzte, hoher Schaden und Trümmerfeld

Totalschaden bei einem Verkehrsunfall in Lübeck: Zwei Autos schleudern über die Fahrbahn, drei Menschen werden verletzt. Der Schaden ist hoch.

Bei einem Verkehrsunfall im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer am Samstag gegen 18.25 Uhr von der Ritterstraße in die Wisbystraße einbiegen, als sein Wagen mit dem Auto eines 26-Jährigen auf der Wisbystraße zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahn und kamen auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen.

Autounfall in Lübeck: drei Verletzte

Der Fahrer des einbiegenden Wagens wurde schwer verletzt, der 26 Jahre alte Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer aus dem anderen Auto erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

Beide Autos erlitten Totalschaden – insgesamt wird der Sachschaden auf rund 80.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter sicherte die Unfallspuren, die Straße blieb für rund drei Stunden voll gesperrt. (dpa/mp)