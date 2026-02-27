mopo plus logo
Polizei

Polizisten in Einsatzkleidung stehen hinter einer Absperrung. (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

  • Lübeck

Autohaus im Norden bedroht: Polizei evakuiert und durchsucht das Gebäude

Großeinsatz in einem Autohaus in Lübeck: Die Polizei war mittags mit großem Polizeiaufgebot und Sprengstoff–Spürhunden in der Hochstraße, das Geschäft wurde evakuiert und abgesperrt.

Das Autohaus in der Hochstraße war laut der Einsatzkräfte bedroht worden. In welcher Form, ob telefonisch oder per Mail oder sogar mündlich, dazu äußerte sich die Polizei bisher nicht.

Jedenfalls wurde das Gebäude am Vormittag evakuiert. Einsatzkräfte durchsuchten alles, kontrollierten auch Autos von unten. Auch Sprengstoffspürhunde und Beamte der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein waren vor Ort.

Autohaus für Land Rover in Lübeck bedroht

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Verletzt wurde niemand. Mittlerweile ist die Polizei wieder abgezogen, gefunden wurde nichts. Die Klärung, von wem die Bedrohung ausgegangen ist und welches Motiv vorliegt, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

