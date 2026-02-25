2,3 Promille: 43-Jähriger kommt von Autobahn ab und kracht gegen Baum

Ein Autofahrer hat auf der A226 bei Lübeck die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum. Der Mann hatte bei dem Unfall 2,3 Promille im Blut.

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 226 bei Lübeck einen Unfall verursacht. Der 43-Jährige war gegen zwei Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Lübeck-Dänischburg die Kontrolle über seinen Wagen verlor, so die Polizei.

Unfall: Autofahrer über Bankette und gegen Baum

Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug über die Bankette und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,3 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und ordneten eine Blutprobe an. An dem Auto entstand ein Totalschaden. (dpa)