2,4 Promille! Autofahrer fährt Radler um – schwere Kopfverletzungen

Unfall in Ludwigslust: Ein Autofahrer mit 2,4 Promille Atemalkohol übersieht beim Rückwärtsfahren einen Radfahrer. Das hat schwerwiegende Folgen.

Ein Autofahrer mit 2,4 Promille Atemalkohol hat in Ludwigslust beim Rückwärtsfahren aus einem Grundstück einen vorbeifahrenden Radfahrer übersehen und angefahren. Der 67-jährige Radler stürzte und erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Knie, wie die Polizei mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr als vier Promille! Vollkommen besoffener Trucker nach Verfolgungsjagd gestoppt

Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 64 Jahre alten Autofahrer werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag. (dpa/mp)