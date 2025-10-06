Lotto-Jackpot geknackt! Glückspilz aus dem Norden gewinnt Wahnsinns-Summe

Was für eine Summe! Ein bislang unbekannter Lottospieler aus Niedersachsen hat den Jackpot geknackt und sagenhafte 24 Millionen Euro gewonnen.

Es sei der höchste Gewinn, der bisher in diesem Jahr bei einer der Lotterien von Lotto Niedersachsen erzielt wurde, wie eine Sprecherin mitteilte.

Ein Schein, ein Treffer, ein Millionengewinn

Mit seinen sechs getippten Gewinnzahlen und der Superzahl lag der Gewinner bei der Ziehung von „Lotto 6 aus 49“ bundesweit demnach als einziger in der Gewinnklasse 1 des Klassikers richtig. Der Spielschein sei in einer Annahmestelle im Landkreis Göttingen eingereicht worden. Der Gewinner habe nun drei Jahre lang Zeit, um seinen Millionengewinn anzufordern. (dpa/mp)