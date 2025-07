Lotto-Glückspilz: Millionen-Gewinn geht in den Norden

Im Spiel 77 kann nur einer von zehn Millionen Tippern den Hauptgewinn holen. Die oder der Glückliche erwarb den richtigen Spielschein für die jüngste Mittwochziehung in Mecklenburg-Vorpommern.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen weiteren Millionen-Lotto-Gewinn. Wie die Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Rostock mitteilte, gewann ein Spieler im Landkreis Vorpommern-Rügen im Spiel 77 knapp 1,4 Millionen Euro. Der Einsatz für vier Tipps im Spiel 6 aus 49 sowie das Zusatzspiel 77 habe 9,15 Euro betragen.

Gewinnzahl lautete 3908823

Für das Spiel 77 reicht ein Kreuz auf dem Lotto-Spielschein. Entscheidend ist die Losnummer. Je mehr Ziffern mit der gezogenen Gewinnzahl in der richtigen Reihenfolge übereinstimmen, desto höher ist der Gewinn. Das Glückslos trug die siebenstellige Gewinnzahl 3908823. Ob der Gewinn in Vorpommern bleibt, oder einen Touristen, der dort seinen Urlaub verbringt, zum Lotto-Millionär macht, bleibt offen. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 10 Millionen.

Es ist der dritte Millionen-Gewinn für Lotto-Spieler in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr. Im April belief sich die Summe bei einem Einsatz von 14,40 Euro auf rund 1,2 Millionen Euro. Anfang März bekam ein Gewinner fast sieben Millionen Euro. Seit Gründung der Landeslotteriegesellschaft im Jahr 1991 gab es den Angaben zufolge 64 Millionengewinne in Mecklenburg-Vorpommern. (dpa/mp)