Lotto-Gewinner aus dem Norden sahnt richtig ab

Ein glücklicher Gewinner hat im Landkreis Peine sechs Richtige im Lotto „6 aus 49“ getippt – jetzt winkt ihm ein Millionensegen. Auf eines aber muss der noch Unbekannte achten.

Ein noch unbekannter Glückspilz hat im Lotto-Klassiker „6 aus 49“ eine Millionensumme gewonnen. Der glückliche Gewinner habe am Mittwoch sechs Richtige getippt und erhalte nun 2.823.440,20 Euro, teilte Lotto Niedersachsen mit. Nur die korrekte Superzahl habe ihm gefehlt, um den Jackpot zu knacken.

Niedersachse gewinnt mehr als 2,8 Millionen Euro

Seinen Spielschein mit sieben getippten Feldern habe der unbekannte Neu-Millionär in einer Annahmestelle im Landkreis Peine für zwei Ausspielungen abgegeben. Er habe jetzt drei Jahre lang Zeit, um seinen Millionengewinn abzuholen, teilte Lotto Niedersachsen mit.

Die Chance auf den Jackpot im Lotto ist verschwindend gering – sie liegt nach Angaben der Lotto-Gesellschaft bei etwa 1:140 Millionen. Im laufenden Jahr gab es in Niedersachsen bislang 127 Gewinne von mindestens 100.000 Euro in einer Lotterie, 17 davon waren Millionengewinne. (dpa)