Lkw-Unfall auf A1: Sperrungen, Staus – und rund 350.000 Euro Schaden!

Mindestens 350.000 Euro Schaden, ein leicht verletzter Lkw-Fahrer, Sperrungen und Staus – die Auswirkungen eines Unfalls auf der A1 sind enorm. Ein Grund dafür ist die besondere Ladung des Fahrzeugs.

Ein Lastwagen hat in der Nacht zum Mittwoch auf der A1 bei Oyten seine Ladung verloren und damit zunächst eine Vollsperrung zwischen Posthausen und Oyten in beide Richtungen ausgelöst.

Unfall auf der A1 bei Oyten: Lkw verliert Säcke mit Desinfektionsgranulat

Grund für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen, dass sich an der Sattelzugmaschine ein Reifen löste. Der 23-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Lastwagen und prallte mit dem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend kam der Sattelzug quer über alle drei Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf mindestens 350.000 Euro.

Rund 12 Tonnen Desinfektionsgranulat verteilten sich auf der Fahrbahn. Da Desinfektionsgranulat als Gefahrstoff gilt, wurde am frühen Mittwochmorgen vorsorglich ein Sicherheitsradius um die Unfallstelle eingerichtet. Später stellte sich heraus, dass das Desinfektionsgranulat für die Landwirtschaft verarbeitet war und als anwendungssicher gilt. In großen Mengen kann es dennoch gesundheitsschädlich sein.

Seit 10 Uhr sind in Richtung Hamburg zwei Fahrstreifen wieder frei. In Richtung Münster bleibe die Sperrung für die Reinigung der Fahrbahn und die Bergung des Sattelzuges mindestens bis in die Mittagsstunden bestehen, so die Polizei. Die Sperrung führte auch zu Behinderungen auf den umliegenden Straßen. (dpa/mp)