Vor den Toren Hamburgs: Lkw und BMW kollidieren frontal – drei Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Freitagnachmittag auf der L111 bei Bützfleth im Landkreis Stade nach ersten Angaben drei Menschen ums Leben gekommen.

Laut Polizeiangaben kollidierten gegen 14.10 Uhr auf der Landesstraße ein BMW und ein Lastwagen in einer Rechtskurve frontal miteinander. Das Auto mit den drei Insassen war dort in Richtung Stade unterwegs, als es ein anderes Auto überholte und dabei mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammenprallte.

Das Auto wurde völlig zerstört.

Alle drei Insassen des Pkw starben noch an der Unfallstelle. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich bei den Toten um einen Mann und zwei Frauen. Der Fahrer des Lkw erlitt schwere Verletzungen und musste von Rettungskräften versorgt werden. Der Fahrer des überholten Wagens blieb laut Polizei unverletzt.

Unfall bei Bützfleth: Zwei Hubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle aus. Zwei Rettungshelikopter waren im Einsatz, um die Versorgung der Verletzten sicherzustellen. Die L111 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen und sichert Spuren an der Unfallstelle. Mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle ist noch für mehrere Stunden zu rechnen.