Bei Hamburg: Lkw stürzt komplett von Autobahnbrücke

Schwerer Unfall auf der A24: Am Dienstagmittag stürzte ein LKW gegen 13 Uhr von einer Autobahnbrücke in den Elbe-Lübeck-Kanal.

Der Fahrer war von Berlin in Richtung Hamburg unterwegs, als er zwischen Gudow und Hornbek eine vorübergehende Baustelle passierte, so eine Sprecherin der Polizei. Dort kollidierte er mit einem Baustellenfahrzeug, durchbrach das Brückengeländer und stürzte auf einen Wanderweg neben dem Kanal. Der gesamte Sattelzug liegt auf dem Dach, der Auflieger ragt in den Elbe-Lübeck-Kanal.

Warum der Lkw mit dem Sprinter der Autobahnmeisterei kollidierte, ist noch unklar. Der Lkw-Fahrer und ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei – er saß zum Unfallzeitpunkt im Sprinter – wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer mehr Tote: Warum ist Radfahren so gefährlich, Herr Lau?

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zu Wasser im Einsatz. Die Autobahn Richtung Hamburg ist komplett gesperrt. Mit einer Aufhebung der Sperrung ist laut Polizei frühestens am Abend zu rechnen. (mp)