Auf der A7 ist am Dienstagabend ein Lkw-Fahrer schwer verunglückt. Er landete im Graben.

Schwerer Unfall im Norden: Ein Lkw ist auf der A7 von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

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Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Mitte 40 Jahre alte Fahrer am Dienstagabend auf der Autobahn 7 in Richtung Norden unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Großenaspe und Neumünster Süd die Absperrung durchbrach und im Graben landete.

Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Verkehr wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Zur Unfallursache und zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine weiteren Informationen. (dpa)