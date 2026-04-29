Lkw übersieht Auto beim Abbiegen – Fahrer stirbt

Tödlicher Unfall im Landkreis Cuxhaven: Ein junger Lkw-Fahrer hat am Dienstagnachmittag beim Abbiegen ein Auto übersehen. Der Pkw-Fahrer kam ums Leben.

Ein 41-jähriger Mann aus Hagen ist bei einer Kollision seines Wagens mit einem Lkw im Landkreis Cuxhaven ums Leben gekommen. Der 18 Jahre alte Fahrer des als landwirtschaftliches Gespann zugelassenen Sattelzugs habe das Auto auf der Landstraße in Hagen im Bremischen beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei mit.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Pkw, der auf dem Weg nach Bremerhaven war, sei im Fahrzeug eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 18-Jährige, der aus dem Kreis Wittmund stammt, wurde demnach leicht verletzt. Sein 40-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

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Warum der Lkw-Fahrer den Pkw übersehen habe, sei noch nicht bekannt, hieß es. Die Straße wurde an der Unfallstelle voll gesperrt. Die Sperrung sollte noch bis in die Nacht anhalten. Es kam in den Nachmittags- und frühen Abendstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen, fünfstelligen Eurobereich. (dpa)