Lkw brennt auf der A1 – Vollsperrung Richtung Hamburg!

Achtung an alle Autofahrer auf der A1 Richtung Hamburg: Wegen eines brennenden Lkw ist ein Teil der Autobahn aktuell vollgesperrt.

Im Detail betrifft die Sperrung den A1-Abschnitt Richtung Hamburg zwischen dem Kreuz Lübeck und der Anschlussstelle Reinfeld.

A1 Richtung Hamburg wegen Lkw-Brand gesperrt

Grund dafür ist ein Lkw, der dort unterwegs war und dessen Ladung plötzlich aus noch unbekannter Ursache Feuer fing. Wie lange die Sperrung und der Einsatz noch andauert, ist derzeit unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Sperrung von S-Bahn-Strecke in Hamburg erneut verlängert

Laut ADAC staut es sich vor dem Autobahnkreuz Lübeck bereits auf einer Länge von drei Kilometern. (aba)