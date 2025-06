Leiche in Ostseeort gefunden – wurde der Mann umgebracht?

Nach dem Fund einer männlichen Leiche im Ostseebad Rerik (Landkreis Rostock) ermitteln die Behörden wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Bei dem Toten handele es sich um einen 44-jährigen Mann aus Estland, der in der Region tätig gewesen sei, sagte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft.

Mitbewohner hätten ihn am Montagmorgen in einer für Arbeiter angemieteten Unterkunft leblos gefunden und die Behörden informiert. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Über den Fall hatten die „Ostsee-Zeitung“ und der „Nordkurier“ berichtet.

Ermittlungen dauern an

Ein Hämatom im Gesicht des Opfers hatte offensichtlich den Verdacht auf eine körperliche Auseinandersetzung kurz vor dem Tod des Mannes genährt. Ob es weitere Anzeichen von Gewalteinwirkung gab, sagte der Sprecher unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Verlassene Kleidung, Taucher im Einsatz – Mann tot aus See geborgen

Genauere Angaben zur Todesursache erhoffen sich die Ermittler von der angeordneten Obduktion. Ergebnisse seien frühestens in zwei Tagen zu erwarten, hieß es. Zudem seien am Tatort Spuren gesichert worden. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es den Angaben zufolge bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)