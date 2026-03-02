Leiche in spezieller Schubkarre gefunden – Polizei meldet Festnahme

Ein Spaziergänger macht in Rostock einen grausigen Fund. Er entdeckt zwischen Sperrmüll und Bäumen eine Leiche. Nun ist ein Mann vorläufig festgenommen worden.

Nach dem Fund einer Leiche in einer Art improvisierten Schubkarre in einem Rostocker Waldstück ist ein 39-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Er stehe im Verdacht, im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Tötungsdelikt zu stehen, sagte der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, Harald Nowack. Nähere Angaben machte er dazu nicht. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung” berichtet.

Skurrile Umstände: Rechtsmedizin beginnt Ermittlungen

Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von der Untersuchung der Leiche durch die Rechtsmedizin, die am Montag erfolgen sollte.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Wochenende entdeckt. Sie befand sich laut Nowack in einer Art Tonne mit einem angebauten Rad und zwei Griffen. (dpa/js)